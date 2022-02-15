Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bebeğini darbeden ve "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle hakkında dava açılan babanın yargılanmasına başlandı.

Sanık Yunus G, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi, taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği temsilcisi de hazır bulundu.

Duruşma salonuna giren anne Semra G, eşini ekranda görünce gözyaşı dökerek fenalaştı.

Mahkeme Başkanı Melih Cöhce, sanığın Kırıkkale'de cezaevinde olduğunu belirterek anneyi sakinleştirdi.

Sanık Yunus G, olaydan önce oğlunu darbetmediğini öne sürerek, "Eşim Semra daha önceden oğlumu darbettiğimi söylemiş ancak buna katılmıyorum. Olay günü vurdum, neden vurdum bilmiyorum. Kamera kaydında darbeden kişi benim, neden böyle bir eylemde bulundum bilemiyorum. Olay günü bir anda gözüm karardı, oğlumu darbettim, neden vurduğumu bilmiyorum. Bunun bir mazereti yok, bir an kendimi kaybettim." dedi.

Aklının başında olduğunu, herhangi bir psikolojik tedavi görmediğini belirten sanık, "Daha önce oğlumu darbettiğim iddiaları doğru değil, böyle bir şey olsa oğlumu defalarca hastaneye götürmezdim. Hastanede doktorlar bunun doğum esnasında meydana gelmiş olabileceğini söylediler." diye konuştu.

Anne Semra G, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kendisi olaydan önce Cihan'ı darbetmediğini söylüyor. Madem darbetmiyordu neden Cihan'ın yüzü gözü morarıyordu, ağzından kan geliyordu. Ben ilk başlarda oğlumun hasta olduğunu sanırdım, sanığın darbettiğini düşünemedim." ifadelerini kullandı.

Semra G, sanığın "bebek ağladığı için gıcık oluyorum, gırtlağını sıkasım var" dediğini, kendisinin tepki göstermesi üzerine şaka yaptığını söylediğini kaydetti.

"Doktor sormadıkça bu morlukları karıştırma"

Sanık avukatının sorusu üzerine Semra G, bebeği vücudundaki morlukları nedeniyle hastaneye götürdüklerini belirterek, "Çocuk doktoru bu morlukları olaydan önce fark etmişti ancak eşim ve kayınvalidem çocuğu hastaneye götürürken doktor sormadıkça 'bu morlukları karıştırma' diye uyarmışlardı. Ben bu morlukların nasıl olduğunu sanığa sorduğumda 'çocuğu severken dizinin yanağına geldiğini' söylemişti." dedi.

Semra G'nin avukatı Esra Kantar Arıkan, sanığın eşini de darbettiğini, bu nedenle başka mahkemede yargılandığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Gaziantep'te Yunus G'nin yaklaşık 2 aylık oğlu C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım 2021'de ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı. Aynı gün yakalanan baba tutuklanmış, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.