Gaziantep'te bazı bölgelerde su kesintisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te bazı bölgelerde su kesintisi

31.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:09
Gaziantep'te bazı bölgelerde su kesintisi

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) yoğun fırtına ve kardan dolayı elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilemediğini bildirdi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) yoğun fırtına ve kardan dolayı elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilemediğini bildirdi.

GASKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu temin edilen ana isale hatlarına enerji temin eden elektrik direklerinin yoğun fırtına ve kar yağışı nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

İçme suyu terfi istasyonlarına enerji verilemediği için şehri besleyen depolara su temin edilemediği belirtilen açıklamada, "Enerji arızası giderilinceye kadar şehrin kuzey, orta ve doğu kesimlerinde su kesintisi yapılmasına zorunlu kalınmıştır. Arızanın giderilmesine müteakip sular şebekeye verilecektir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Özcan Deniz Jason Statham
Spor Mesut Özil Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te bazı bölgelerde su kesintisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 19:08:32. #1.15#
title