Gaziantep'te Bayramlaşma

Gaziantep'te Kurban Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Ali Yerlikaya, sürücüleri bayram trafiği nedeniyle uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Polisevi bahçesinde düzenlenen valilik törenine; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Ali Yerlikaya, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Yerlikaya burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sürücüleri uyararak, 'Ülkemizin ve şehrimizin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Huzurla, birlik, beraberlik, kardeşlik içinde geçirmelerini diliyorum. Yolcularımızın trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Mala yada cana gelecek kazayla ilgili İçişleri Bakanlığımız çok güzel tedbirler aldı. Bunu kendi şehir hudutlarımız içinde en güzel şekilde uyguluyoruz. Başta askerlerimiz olmak üzere, polislerimiz, hastanelerde çalışanlarımız, biz bayram tatilindeyiz ama bize hizmet eden tüm kamu çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyoruz' diye konuştu.

Vali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından kokteyl düzenlendi.