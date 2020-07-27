Gaziantep'te bayram öncesinde kurban atık poşeti dağıtılıyor
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Gaziantep'te bayram öncesinde kurban atık poşeti dağıtılıyor

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri için kurban atık poşeti dağıtımına başladı.

Gaziantep'te bayram öncesinde kurban atık poşeti dağıtılıyor
27.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:52

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri için kurban atık poşeti dağıtımına başladı.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlçe genelinde kurbanlık atıklarını poşetlemek, çevreyi korumak, kötü kokulara engel olmak için yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban atık poşeti dağıtımına başladı. İlçe genelinde vatandaşlara dağıtılan kurban atık poşetleri muhtarlıklar, pazar yerleri ve merkezi camilerde de dağıtımı gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde 15 ayrı alanda kurban kesim yeri belirleyen belediye, aynı zamanda kurban kesim yerlerinde de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle beraber atık poşeti dağıtımı yapacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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