Gaziantep'te bayram öncesi mezarlıklarda yoğun bakım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı 9 ilçe ve 513 mahalledeki toplam bin 200 mezarlıkta Ramazan Bayramı öncesinde yoğun şekilde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı. İl genelinde yaklaşık 200 personel ile tüm mezarlıkların kireçleme, budama, ot yolma, çim biçme, yol, parke-kilit taşı gibi bakımları yapılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki mezarlıklarda yoğun şekilde temizlik, onarım ve bakım çalışmaları başlatıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ökkeş Zehiroğlu tarafından kurum bünyesindeki personellerden oluşturulan özel ekipler ile Gaziantep merkezdeki Asri ve Yeşilkent mezarlıkları ile Nizip, İslahiye, Araban, Nurdağı, Yavuzeli, Oğuzeli, Karkamış ilçelerindeki mezarlıklarda ot yolma, çim biçme ve ağaçlarda kireçleme çalışmaları başlatıldı. İl genelindeki 513 mahallede yer alan toplam bin 200 mezarlıkta ot yolma, ağaç budama, yol yapım, levha yenileme çalışmaları yürütülüyor.

200 kişi görev yapıyor

Gaziantep kent genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 200 personel görev alıyor. Gaziantep kent merkezinde bulunan bin 750 dönümlük Asri Mezarlık ile bin dönümlük Yeşilkent Mezarlığı ise tamamen otlardan temizlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı M. Abdullah Aksoy ile Mezarlıklar Müdürü Ökkeş Zehiroğlu da ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Bayram için özel güvenlik tedbiri

Bayram öncesinde güvenlik kameraları ve Mezarlıklar Bilgi Sistemi (MEBİS) de bakımdan geçirilirken, Ramazan ayında ise polis ve zabıtadan destek istendi. Aşırı yoğunluğun yaşanacağı mezarlıklarda, bayram ziyaretlerinde yoğunluk yaşanmaması için gerekli tedbirler de alındı.

Şehitliklere özel bakım

Ekipler, mezarlıklar bünyesinde bulunan şehitliklerde de özel temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Şehitliklerin mermerlerini yenileyen ekipler, şehitliği mevsimlik çiçeklerle süsledi. Ot yolma, çim sulama çalışmaları da yürütülen şehitliklerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Bebek ve çocuk bakım odasının da kurulduğu mezarlıklarda Arefe Günü ve Ramazan Bayramı'nda kurulacak çadırlarda vatandaşların dilek ve şikayetleri de değerlendirilerek, çözüme kavuşturulacak.

Şehitlikte fidan, mezarlıkta Kur'an-ı Kerim dağıtılacak

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmeleri için yürütülen çalışmalarla birlikte, Arefe Günü'nde ücretsiz olarak Yasin-i Şerif dağıtılacak. Arefe ve bayram gününde şehitliklerde ise fidan ve bez torba dağıtımı gerçekleştirilecek. Mezarlıklarda görevli hocaların hazır şekilde bekleyeceği, talep üzerine ücretsiz olarak vatandaşlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyacağı belirtildi. İmamların mezarlıklara kurum araçları ile ücretsiz getirilip götürüleceği duyuruldu.

Mezarlıklar Müdürlüğündeki idari personelin de arefe ve bayram gününde vatandaşlara yardımcı olacak şekilde görev yapacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA