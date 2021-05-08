Gaziantep'te bayram öncesi denetimler arttırıldı

Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi denetimleri arttıran İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kovid-19 salgınına dair alınan tedbirleri ihlal eden 253 kişiye para cezası kesti.

Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi denetimleri arttıran İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kovid-19 salgınına dair alınan tedbirleri ihlal eden 253 kişiye para cezası kesti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini arttırdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü otogarda şehirlerarası yolcu otobüslerinde HES kodu denetlemesi yaparken kentin merkezi kavşaklarında kurulan polis kontrol noktaları ise sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşları tespit edebilmek için denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 7 Mayıs günü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 229, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 24 vatandaşa idari para cezası uygulandı. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 311 şahıs ise ikaz edilirken 408 işyerini denetledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise il merkezi, İlçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, 3 bin 901 aracı kontrol etti. Ekipler trafik güvenliği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 370 sürücüye işlem yaparken 34 aracı trafikten men etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı