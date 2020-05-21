Gaziantep'te bayram öncesi cadde, sokak ve çarşılarda yoğunluk yaşanıyor
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Gaziantep'te bayram öncesi cadde, sokak ve çarşılarda yoğunluk yaşanıyor

Gaziantep'te bayram öncesi cadde, sokak ve çarşılarda yoğunluk yaşanıyor Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı mücadele sürerken Gaziantep'te bayram öncesi çekilen görüntüler dikkat çekti.

21.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:32

Gaziantep'te bayram öncesi cadde, sokak ve çarşılarda yoğunluk yaşanıyor

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı mücadele sürerken Gaziantep'te bayram öncesi çekilen görüntüler dikkat çekti.

Türkiye genelinde düşüşe geçen vak'a sayıları bir yandan sevindirirken yerel bazda ise diğer illere göre Gaziantep'teki covid-19 vak'a sayılarında artış yaşanıyor. Vaka sayılarında önüne geçilemeyen yükselişe rağmen Gaziantep'teki vatandaşlar, kentte yapılan uyarı ve ikazlara kulak asmıyor. Sokakları dolduran vatandaşlar, maske kullanımının sorunluğu olduğu bölgelerde maske kullanmasına rağmen sosyal mesafe kuralını unutmaları dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler ise "Gaziantepliler koronaya kafa tutuyor" yorumlarına neden oldu.

Gaziantep'te bayram öncesi cadde, sokak ve çarşılarda yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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