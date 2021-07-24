Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu
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Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Yaşam

Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu Gaziantep'te bayram ertesi kent merkezindeki çarşı pazarlar doldu taştı.

Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bayram ertesi kent merkezindeki çarşı pazarlar doldu taştı. Alışveriş yapmak için çarşıya çıkan vatandaşlardaki rahatlık şaşırtırken, insanlar ne maske ne de sosyal mesafe kuralına riayet etti

Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda sessiz kalan sokak ve caddeler bayramın bitmesiyle hareketlendi. Bayram süresince sokağa çıkma yasağını andıran görüntülerin oluştuğu kent merkezinin simge noktaları bayram sonrasında ise adeta doldu taştı. Kent merkezindeki çarşı ve pazarlar da vatandaşların akınına uğrarken, bayramda sessizliği bürünen Gaziler Caddesi'nde ise bayramdan sonra pandemiyi unutturan görüntüler ortaya çıktı. Alışveriş yapmak için caddeye gelen vatandaşların büyük çoğunluğu maske zorunluluğuna rağmen maske takmazken vatandaşlar maskeyi çene altı ile kollarına taktı. Sosyal mesafeyi tanımadan alışveriş yapan Gaziantepliler, sosyal mesafe kuralını da ihlal etti.

"Maske göstermelik takılıyor"

İnsanların maskeyi kollarını ve çenesini korumak için taktığını söyleyen Ahmet Şerbetçi, vatandaşların maskeyi göstermelik taktığını belirtti. Korku olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağını aktaran Şerbetçi, "Aşılama hız kazandı ama insanlarda rehavet oluştu. Aşılanmayanda baya çok vatandaşımız var. Ama bence artık insanlar korona virüsü önemsemiyor. Yani bunu artık kabullenmeliyiz. Salgınla yaşamayı alışkanlık edinmeliyiz. Tabi insanlarda da bıkkınlık var. Bence salgın hiçbir zaman için hayatımızdan çıkmayacak" dedi.

Aşılanan vatandaş sayısı kentte 1 milyonu aşarken 22 Temmuz'da açıklanan haftalık vaka sayısı tablosunda bir önceki haftaya göre pozitif vaka sayısı şehirde yüzde 4 arttı.

Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu
Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu
Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu
Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu
Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu
Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu
Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu
Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu
Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu
Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu
Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu
Bayram sonrası da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler unutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir

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