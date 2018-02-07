Gaziantep'te Baylock Kullandığı Tespit Edilen Bir Kişi Tutuklandı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Bylock kullandığı tespit edilen ve hakkında daha önce yakalama kararı bulunan şüpheli H.K sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Bylock kullandığı tespit edilen ve hakkında daha önce yakalama kararı bulunan şüpheli H.K sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle iltisaklı dershanede çalışmış, ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen ve hakkında daha önce yakalama kararı bulunan şüpheli H.K. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP
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