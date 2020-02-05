Gaziantep'te başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri öne sürülen 11 kişi yakalandı
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Gaziantep'te başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri öne sürülen 11 kişi yakalandı

Gaziantep'te başkalarının yerine ehliyet sınavına girdiği iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

05.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:36
Gaziantep'te başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri öne sürülen 11 kişi yakalandı

'te başkalarının yerine ehliyet sınavına girdiği iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Ganiantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yapılan sürücü belgesi sınavına bazı kişilerin yerine "joker" adı verilen yöntemle başkalarının girdiğini belirledi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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