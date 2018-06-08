Gaziantep'te Başarılı Projelere Yönelik Bilgilendirme Toplantıları

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 2017 Proje Teklif Çağrısı kapsamında başarılı bulunan projelere yönelik proje başlangıç bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinde 2017 Proje Teklif Çağrısı kapsamında Mali Destek almaya hak kazanan kurumların temsilcilerine yönelik proje başlangıç toplantıları düzenliyor. Toplantılara katılım sağlayan İpekyolu Kalkınma Ajansı Dr. Burhan Akyılmaz, "İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak mali desteklerimizin yanında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri destekledik, girişimci projelerin bölgemize kazandırılmasında öncü olduk. Bundan sonraki dönemlerde de bölgemizin sürdürülebilir kalkınması için öncü kuruluş olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 2017 Proje Teklif Çağrısı kapsamında başarılı bulunan projelerimizin bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyor, proje temsilcilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantılarda İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanları tarafından proje sahiplerine Ajans mevzuatı ve proje uygulama süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi. - GAZİANTEP