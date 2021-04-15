Gaziantep'te başarı ile temsil ederek derece kazanan sporcular ödüllendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı içerisinde Gazi şehri uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil ederek derece kazanan sporcuları ödüllendirdi.

Yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projelerle sporun ve sporcunun yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin spor altyapısına yaptığı yatırımlarla beraber başarılı sporcuları ödüllendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Ödül Yönetmeliği kapsamında, 2020 yılında düzenlenen uluslararası turnuvalarda derece giren sporculara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir'in katıldığı törenle ödülleri verildi. Ödül takdiminin ardından sporcular ve protokol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ödül törenine, 7'nci Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 3'üncü olan Vakkas Yasin Alan, Atalay Karaburan, Osman Akpınar, Muhammet Emin Şahin, 2'nci olan Makbule Yağmur Yıldırım ile 1'inci olan Yunus Emre Taş, 33'üncü Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda üçüncülük derecesi elde eden Sabri Mert Mülhim, Halit Ulukök, Mehmet Mustafa Kaplan, Kübra Seren Kılınçkıran, Nursena Karakurt, Zeliha Ergün, 2'nci olan Yasin Uçar ve 1'inci olan Eren Akkurt, Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda birincilik derecesiyle dönen Bilal Bayramoğlu katıldı.

ŞAHİN: BİZE DÜŞEN YETENEKLERİ KEŞFEDİP ONA GÖRE YÖNLENDİRMEK

Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özel bir organizasyonun gerçekleştiğini aktararak, "2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda sporun ne kadar önemli olduğunu söyledik. Bir şehrin en büyük gücü beşerî sermayemiz, yetişmiş insan gücümüz. Belediyenin temel işleri ile uğraşırken sosyal ve kültürel alanların güçlendirilmesi gerektiğini gördük. Geldiğimiz noktada spor alanında önemi gördüğümüzden bu alana müstakil bir birim kurduk. Okullarda eğitimcilik yapan, yazan çizen Zekeriya Efiloğlu'nu getirdik. Başımızda Cumhurbaşkanımız var. Gençleri hayata hazırlıyoruz. Bakanlık ile ortak çalışarak yıllardır altyapı ve tesiste başarısızlığı ilçe belediye başkanlıklarıyla çalışarak giderdik. Olağanüstü bir dönemden geçerek valilikle birlikte 80 tesis sahibiyiz şu anda. Altyapıyı sağlamamız gerekiyordu. Vali gelir gelmez 'Spor Kenti Gaziantep' dedi. Altyapı için korkunç paralar harcıyorsun ve destek vermezsen istenilen sonucu alamıyorsun. Her insanın yeteneği çok farklı. Dolayısıyla her kişi kendi yeteneği ile doğuyor. Bize düşen bu yeteneği keşfedip ona göre ilerlemek. Alman Modeli denilen şey bu. Şimdi taramalar yaparak aileyi bilinçlendiriyoruz. Kim hangi alanda kabiliyetliyse altyapı desteği ile bu işi başarırsak güçlü işler çıkaracağız" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, "Özellikle sporcu kardeşlerime bir şeyler söylemek istiyorum. 2014 yılında Belediye Başkanımı Fatma Şahin'in göreve gelmesiyle beraber bir talimatı vardı. Hem amatör spora hem de spor altyapısına hizmet edeceğiz ve oradan başlayacağız demişti. Yani biz bu işte sıfırdan başlayacağız demişti. Biz de bu işin sıfırından başlayınca işte gelen başarı ortadadır, işte gelen altınlar ve gümüş madalyalar. Bu ödüller bu ülkenin gençlerinin hak ettiği şeyler. Bizler eskiden Avrupa'ya gittiğimiz zaman Avrupalılarla sporda mücadele etmeye korkan insanlardık. Ancak şimdi biz Avrupa ile hemen hemen her branşta aynı düzeydeyiz. Hassaten rica ediyorum bu gençlerimizin, sporcularımızın üzerine düşersek bu sporcularımız bize çok şey kazandırır ve bu ülkeye başarılar getirir. Ampute futbolda bu yılda Avrupa Şampiyonasını Gaziantep'te yapacağız inşallah. İnşallah onu da başaracağız. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Sporcularımı da başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, "Bana göre marifet iltifata tabidir. Bunu da sağ olsun Belediye Başkanımız Fatma Şahin, sporcu kardeşlerimize destek olmak için bir ödül töreni düzenledi. Allah kendinden razı olsun. Spor çok önemli. Gaziantep'imizin, Türkiye'mizin ismini dünyanın her yerinde duyulması için çaba sarf ediyorsunuz. Bir Naim Süleymanoğlu vardı, mekânı cennet olsun. Dünya şampiyonu oldu. İnşallah sizlerde çalışarak, emek vererek ay yıldızlı bayrağımızı gönderde en üste çekeceksiniz. Ben buna inanıyorum. İnşallah bundan sonraki başarılarınız daim olur" ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa ödül yönetmeliğini çalıştırdığını söyleyerek, sporda ödüllendirmenin çok kıymetli olduğunu aktardı. Efiloğlu, ay yıldızlı bayrağı göndere çektiren sporculara teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler