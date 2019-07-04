Gaziantep'te baraj ve göletlere balık bırakıldı

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından baraj ve göletlere 40 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

"Su kaynaklarının balıklandırılması projesi" kapsamında, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gaziantep genelinde 10 bini İslahiye Tahtaköprü Barajı olmak üzere Hacıaslan, Yamaçoba ve Alleben göleti ile Nurdağı ilçesindeki Hamidiye Göleti'ne toplamda 40 bin adet yavru sazan bırakıldı.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde 2019 yılında üretilen sazan balığı yavrularının il müdürlüğünün talebi doğrultusunda tahsis edildiğini belirtti.

Karayılan, bakanlık olarak, su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla projenin her yıl yapıldığını kaydetti.

İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Tahtaköprü Barajı'na bırakılan yavru sazanların bırakılması, bölgedeki vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: AA