Gaziantep'te, baraj ve göletlere 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

GAZİANTEP'te bulunan baraj ve göletlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 bin yavru sazan bırakıldı.

'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde 2019 yılında üretilen sazan yavruları, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Tahtaköprü ve Hamidiye barajları ile Hacıaslan, Yamaçoba ve Alleben göletlerine bırakıldı.

Baraj ve göletlerin bulunduğu bölgelerde yaşayanlar, sazan yavrularının bırakılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Baraj ve göletlere bırakılan sazan yavrularının, 1 ile 1,5 yıl içerisinde avlanacak boyuta geleceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

- Gaziantep