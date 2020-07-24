Gaziantep'te baraj suyu yükselince eski demiryolu köprüsü yeniden suyun altında kaldı
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Gaziantep'te baraj suyu yükselince eski demiryolu köprüsü yeniden suyun altında kaldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi düşünce ortaya çıkan Hicaz Demiryolu'na bağlandığı belirtilen demiryolu güzergahındaki köprü, baraj suyu yükselince yeniden sular altında kaldı.

Gaziantep'te baraj suyu yükselince eski demiryolu köprüsü yeniden suyun altında kaldı
24.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:54

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi düşünce ortaya çıkan Hicaz Demiryolu'na bağlandığı belirtilen demiryolu güzergahındaki köprü, baraj suyu yükselince yeniden sular altında kaldı.

Gaziantep'in İslahiye ve Hatay'ın Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması amacıyla 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı dolayısıyla İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa-Meydanekbez demiryolu hattının 20 kilometrelik kısmı sular altında kalmıştı.

Barajda yapılan yükseltme çalışmaları nedeniyle suların çekilmesiyle geçtiğimiz yıl Suriye sınırına doğru giden demiryolunun geçtiği köprüyle rayların altına serilen taşlar rahatlıkla görünür hale gelmişti.

Suların çekilmesiyle, yaklaşık elli yıl sonra ilk defa yıkılan köprüye ulaşmak mümkün olmuştu.

Barajda başlatılan yükseltme çalışmalarında gelinen noktayla 7 metre yüksekliğindeki eski demiryolu köprüsü suyun altına tekrar gömüldü.

Bölgeye sıklıkla geldiğini ifade eden Malik Ejder Vanlı, köprünün baraj suyunun yükselmesiyle yeniden eskisi gibi suya gömüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA

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