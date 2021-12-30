Gaziantep'te banka soygunu girişimi engellendi - Haberler
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Gaziantep'te banka soygunu girişimi engellendi

Gaziantep'te banka soygunu girişimi engellendi
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bankada soygun girişiminde bulunan şüpheli kaçtı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bankada soygun girişiminde bulunan şüpheli kaçtı.

Merkez Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'ndeki banka şubesine yüzünü atkıyla kapatarak giren zanlı, görevlilerden paraları istedi.

Bu sırada zanlı ile kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi arasında arbede yaşandı.

Güvenlik görevlisinin silahını alarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerinin banka şubesindeki incelemeleri devam ediyor.

Güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 banka çalışanı, ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Gaziantep'te banka soygunu girişimi engellendi

Gaziantep'te banka soygunu girişimi engellendi

Gaziantep'te banka soygunu girişimi engellendi

Gaziantep'te banka soygunu girişimi engellendi

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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