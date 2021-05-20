GAZİANTEP'TE BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
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GAZİANTEP'TE BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı okudu.

GAZİANTEP'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.19'da balkon ve kapı önlerinde İstiklal Marşı okuması için yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, bu saatte balkon ve pencerelere çıktı. Saat 19.19'da Beykent Mahallesindeki gençler ve aileleri ellerinde Türk bayrakları ile balkonlarında ve site bahçelerinde İstiklal Marşı'nı okudu.

GAZİANTEP'TE BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
GAZİANTEP'TE BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
GAZİANTEP'TE BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
GAZİANTEP'TE BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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