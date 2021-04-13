Gaziantep'te balkondan düşen çocuk öldü
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Gaziantep'te balkondan düşen çocuk öldü

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te balkondan düşen çocuk öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aslanlı Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında bulunan balkonda oynayan Suriye uyruklu Ömer Hodri (4), dengesini kaybedip balkondan düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Hodri, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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