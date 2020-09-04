Gaziantep'te balık tüketimi arttı
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Gaziantep'te balık tüketimi arttı

Gaziantep'te balık tüketimi arttıGAZİANTEP'te balık fiyatlarının diğer illere göre daha uygun olması nedeniyle et ve tavuğun yanı sıra balık tüketimi arttı.

04.09.2020 09:17 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:24

Gaziantep'te balık tüketimi arttı

GAZİANTEP'te balık fiyatlarının diğer illere göre daha uygun olması nedeniyle et ve tavuğun yanı sıra balık tüketimi arttı. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla tezgahlar doldu.

Balık sezonun açılmasının ardından Gaziantep'te ilk günlerde vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterirken, kentte en çok satılan balık palamut ve hamsi oldu.

'İSTANBUL'A ORANLA YARI FİYATA SATIYORUZ'

Gazianteplilerin et ve tavuğun yanı sıra balık tüketiminin arttığını ifade eden balıkçı Ali Tekin şunları söyledi:

"Gaziantep balığa alıştı. Önceki yıllarda çok tüketilmiyordu ancak taze balığı kente ulaştırmamızdan dolayı vatandaşlar balığı sevmeye ve tüketmeye başladı. Gaziantep'te et tüketimi daha fazlaydı. Daha taze ve uygun fiyatlı olduğu için balık alternatif bir yiyecek oldu. Gaziantep'te en çok palamut, hamsi, levrek, istavrit ve çupra tüketiliyor. Fiyatlar geçen yıla oranla bu yıl daha uygun. Ülkemizde bu yıl balığımız çok olacağı için fiyatlar da uygun olacak. Palamut 30, hamsi, İstavrit 20, levrek, çupra 40 liradan satışımızı yapıyoruz. Bu fiyatlar önümezdeki günlerde daha da düşecek. Balık diğer illere göre Gaziantep'te daha uygun. İstanbul fiyatları göre neredeyse yarı fiyatına satış yapıyoruz."

Gaziantep'te balık tüketimi arttı

Kaynak: DHA

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