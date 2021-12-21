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Gaziantep'te bakıma alınan vagon yandı

Gaziantep'te bakıma alınan vagon yandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bakıma alınan TCDD'ye ait vagonda çıkan yangın hasara yol açtı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bakıma alınan TCDD'ye ait vagonda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye Tren Garı'nda bakıma alınan bir vagonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerince yarım saatlik çalışma sonucu diğer vagonlara sıçramadan söndürülen yangında hasar oluştu.

Gaziantep'te bakıma alınan vagon yandı

Gaziantep'te bakıma alınan vagon yandı

Gaziantep'te bakıma alınan vagon yandı

Gaziantep'te bakıma alınan vagon yandı

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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