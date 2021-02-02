Son dakika haberi: GAZİANTEP - Bahis çetesine yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi: GAZİANTEP - Bahis çetesine yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı

02.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:17

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik drone destekli operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik drone destekli operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.

İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde belirlenen 18 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Drone destekli operasyonda, kapıları açılmayan bazı evlere "koçbaşı" kullanılarak bazılarına ise çilingir yardımıyla girildi.

Operasyonda 18 şüpheli "yasa dışı bahis oynatmak ve haksız kazanç elde etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, 17 bilgisayar, 24 cep telefonu, 24 sim kart, 5 harici disk, 5 bilgisayar, çok sayıda dijital materyal, 94 bin 665 lira, bin 200 dolar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi: GAZİANTEP - Bahis çetesine yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı
Son dakika haberi: GAZİANTEP - Bahis çetesine yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı
Son dakika haberi: GAZİANTEP - Bahis çetesine yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı
Son dakika haberi: GAZİANTEP - Bahis çetesine yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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