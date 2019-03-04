Gaziantep'te Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün Seçmeleri Yapıldı

GAZİANTEP'te Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, kuracağı basketbol takımının altyapısına yetenekler aradı. Seçmelere 500'ü aşkın sporcu katıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, 24 ilde başlattığı altyapı seçmelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu sene bin öğrenciyi altyapısına kazandırmayı hedefleyen takımın duraklarından biri de Gaziantep oldu. Şehirde takıma ilgi yoğun olurken 8-14 yaş grubunda 500'ü aşkın sporcu, seçmelerin yapıldığı spor geldi. Basketbolcu olmak isteyen çocukların yoğun ilgi gösterdiği seçmelerde elemelerde heyecan yüksekti. Öğrenciler tek tek altyapı koçları tarafından gözlemlendi.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Gaziantep'te gördükleri manzaradan çok etkilendiğini söyleyerek, "A Takım maçlarından fırsat buldukça illerdeki seçmelerimize gidiyor, genç adayları izliyorum. Bugün de ekip olarak Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te hayali basketbolcu olmak olan yüzlerce genç sporcumuz ile buluştuk. Basketbol takımını kurarken amacımız çocuklara, gençlere basketbolu sevdirmekti. Bugün bu amacımıza ulaştığımızı gözlerimle gördüm. Salondaki bu yoğun ilgi, bu heyecan hedefimize vardığımızı kanıtlıyor. Evet, belki hepsi profesyonel basketbolcu olmayacak. Ama bu takım oyununu oynarken çok şey kazanacak, çok şey öğrenecek. Bir gün inanıyorum ki kulübümüzün altyapısında yetişmiş oyuncularımız ülkemizi dünyada temsil edecek. İnanın bu noktalara ulaşacak yetenekler Türkiye'de var. Biz o yeteneklerin kaybolmaması için çalışalım. Bu seçmeleri tamamladıktan sonra alt liglerde mücadele edecek takımlar kuracağız. Kulübümüz gençlerle ikinci, üçüncü liglerde temsil edilecek" dedi.

"YILDA İKİ KEZ SPORCULARIMIZ İÇİN KAMP DÜZENLEYECEĞİZ"

Sporcular için yaz ve kış kampları yapmak istediklerini dile getiren Aydın, "Yılda iki kez sporcularımız için kamp düzenleyeceğiz. Bu konudaki hazırlıklarımız tamam. Bu yaz ilk olarak yaz kampı ile başlıyoruz. İlk olarak Haziran ayında Antalya'da 150 çocuğumuzu kampa alacağız ve orada da sporcu taramalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra da gelecek yıl ara dönemde kış kampı düzenleyeceğiz. Amacımız genç sporcularımızın yaz ve kış aylarında verimli bir basketbol dönemi geçirmeleridir" ifadelerini kullandı.

VALİ DAVUT GÜL SEÇMELERİ İZLEDİ

Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül de yeni binasına taşınan Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsü'nü gezerek altyapı seçmelerini izledi. Vali Gül, "Bahçeşehir'in şehrimizde yaptığı altyapı seçmelerini yerinde izlemek için geldim. Nasıl uygulamalar yaptıklarını ve bu uygulamaları okullarda nasıl gerçekleştirdiklerini görüyorum. Şehrimizin her köşesinden basketbolcu olmak isteyen genç sporcular bugün buradalar. Gençlerimizin mutlaka bir spor branşında olmaları, spor yapmaları, yeteneklerini geliştirmeleri bizim için çok önemli. Bunu amaç edinmiş spor sevgisini aşılamak için Türkiye'nin bir çok ilinde altyapı seçmeleri gerçekleştiren Bahçeşehir'i tebrik ederim" diye konuştu.

Seçmelere katılan ve başarılar elde etmek istediklerini ifade eden öğrenciler ise,"Basketbolun kendilerine kattığı bir çok şeyin olduğunu ve bu konuda Bahçeşehir'den çok destek gördüklerini ifade etti. - Gaziantep

Kaynak: DHA