Gaziantep'te Bahar Şenliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen bahar şenliklerinin 5'incisi başladı.

Botanik Bahçesi'ndeki şenliklere katılan çocuklar Hacivat-Karagöz ve Keloğlan etkinlikleriyle eğlenirken, yetişkinler de davul zurna eşliğinde halay çekerek sıcak havanın tadını çıkardı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şenlik alanını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi ve şerbet dağıttı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, baharın insanlar için mutluluk olduğunu söyledi.

Çevreyle uyumlu bir Gaziantep gayreti içerisinde olduklarına dikkati çeken Fatma Şahin, kendileri için ustalık döneminin başladığını ifade etti.

Yeni dönemde şehri güzelleştirmekle ilgili hedefleri olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Bahar şenlikleriyle insanları tabiatla buluşturuyoruz. Çocuk, kadın, engelli dostu şehri inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Şehri gülistan etmek, taşları güle çevirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Yeni dönemde daha yeşil alana uyumlu şehirler noktasında hedefimize ulaşacağız. Onlarca metrekare yeşil alanlar, parklar yaptık. Kişi başına düşen yeşil alanı 10 kat artırmak istiyoruz. Huzurlu mekanlar için çalışıyoruz. Bahar ülkemize, milletimize hayır getirsin."

Şenlik, çeşitli etkinliklerle 2 gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA