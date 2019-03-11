Gaziantep'te Bağlarbaşı Hatıra Ormanı'nın İlk Fidanları Dikildi

Gaziantep'te Bağlarbaşı Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları dikildi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Bağlarbaşı Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde ayrılan alanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerle birlikte fidan dikim törenine katıldı. Fidan dikim töreninde konuşan Başkan Şahin, birlik ve beraberlik adına önemli bir proje olduğunu söyleyerek, projenin öneminden bahsetti. Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonun desteklenmesi kapsamında okullarda görev yapan Türkçe ve Arapça öğretmenleri ile geçici eğitim merkezlerinde çalışan Suriyeli gönüllü eğiticilerinde katıldığı kardeşlik ormanına 1000 bin dikileceğini ifade eden Başkan Şahin, "Proje çok güzel. Bugün aslında bir kardeşlik tohumu ekiyoruz. Yarın bu tohumlar ormana dönüşecek. Bir taraftan mülteci çocuklarımıza Türkçe öğretiyoruz. Yaptığımız bütün sosyal projelere mülteci çocukları da dahil ediyoruz. Birlikte çalışınca ve birbirimizi tanıyınca çok güzel bir kaynaşma ve kardeşlik oluyor" dedi.

Belediye Başkanı Şahin konuşmaların ardından öğrencilerle birlikte fidan dikti ve can suyu verdi.

Kaynak: DHA