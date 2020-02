Gaziantep'te bağış yolu ile yeşil alanı artıracak YeşilAntep Projesi'nin tanıtımı yapıldı

27.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:02

Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) aracılığıyla başlatılan yeşil alanın kamu kurumlarının çalışmaları, sivil toplumun da desteği ve bağış yoluyla artırılmasını hedefleyen YeşilAntep Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Sanat Merkezinde, "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" sloganı ile başlatılan 27 Milyon Fidan Kampanyası - YeşilAntep Projesi'nin tanıtımında yaptığı konuşmada, yaklaşık 45-50 bin yeni doğanın bulunduğu kentte her bir çocuk için 10 fidan ihtiyacı düşünüldüğünde 500 bin fidan demek olduğunu ifade etti.

Bu meselenin ne Büyükşehir Belediyesi, ne ilçe belediyeleri, ne de kamu kurum ve kuruluşlarının tek başına çözeceği bir mesele olduğunu anlatan Gül, bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Ağaç ihtiyacının "koruyucu önleyici tedbir" diye düşünülmesi gerektiğini kaydeden Gül, "Huzurlu şehirler huzurlu insanlarla olur. Bunun için de öğrencisi ile öğretmeni ile hayırseveri ile bu şehirde yaşayan herkesin yeşille ilgili ağaçlandırma ile ilgili bir derdinin olması gerekiyor. Bunu hepimiz sahiplenirsek başarılı oluruz." dedi.

Gül, şöyle konuştu:

"Öğrenciye ulaşıyorsak, aileye ulaşırız. Bütün evler işin içine girmiş olacak. Tescil dışı arazilerin, vasfını yitirmiş mera arazilerinin, yine kullanılamayacak hazine arazilerinin ağaçlandırmaya tahsisiyle ilgili bir sürecimiz başladı. Onu takip edeceğiz. Bunun dışında Orman Genel Müdürlüğü buranın ağaçlandırılmasıyla ilgili hazırlıklarını yapıyor, yapacak. Bizler de GAGEV'le bir bağış sistemi kurduk. Aynen Tarım ve Orman Bakanlığımızın aralık ayında yaptığı, bizlere de yol gösteren çalışması gibi, TEMA'nın yıllardır yaptığı çalışma gibi. Elektronik ortamda girildiğinde bağış yapabilecekler, elektronik ortamda girildiğinde herhangi birine ağaç hediye etmek istiyorsanız, bir misafirinize sertifika vermek istiyorsanız, kendi adınıza dikmek istiyorsanız, çocuğunuza, çocuğunuzun arkadaşına mezuniyetle ilgili, Allah vermesin cenaze ile ilgili, doğumla ilgili bağış yapabileceğiniz ve kayıtlı bir sistemin olduğu, bağışçıların adına da ağaç dikilebilecek bir sistem olacak. Burada önemli olan nokta şu, bunun sahiplenilmesi gerekiyor. 1 lira, bir ağaç bile Gaziantep'te bağışlanmasa Gaziantep'in ağaçlandırılması için, Gaziantep'in daha yeşil olması için gerekli çalışmalar yine yapılacak ama sahiplenilmesini istiyoruz. Hem ekonomik yükün sahiplenilmesi, hem de dikilen ağaçların sahiplenilmesi, böyle bir heyecanın oluşturulması için bizim herkese ihtiyacımız var."

Kurumsal olarak da kente gelen ziyaretçiler ile ilgili çalışma yapacaklarını belirten Gül, "Ziyaretçilerimize hediye verirken kendi adlarına dikeceğimiz fidanların sertifikalarını vereceğiz. Yine buna benzer bir yerlere hediye verilmesi gerektiğinde Gaziantep'te bir dikili ağaçları olsun istiyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin sakıncalarına ve ağaçlandırmanın önemine işaret etti.

Sanayileşmenin getirdiği çevre kirliliğine karşı tedbir almak gerektiğini vurgulayan Şahin, "Toprağımızı, suyumuzu ve insanımızı korumamız lazım. Bizim ülkemizi ve şehrimizi bu manada korumamız lazım. Karbondioksit salınımını azaltmamız ve ağaçlandırmayı arttırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gelecek nesillerin onur duyacağı bir dünya bırakmak gerektiğine değinen Şahin, şunları söyledi:

"Biz nasıl biz Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında verilen 6 bin 317 şehidimizle, dedelerimizle onur duyuyorsak 100. yılda, aynısını bizim torunlarımızın da düşünmesi lazım. ya da torunlarımız diyecekler ki 'eyvah bizim torunlarımıza bırakacağımız bir dünya kalmadı.' Dünya ekonomik kalkınma ile birlikte insani ve çevresel kalkınma diyor. Dünya, tek başına ekonomik kalkınmanın kimseyi mutlu etmediğini, çevresel ve insani kalkınma ile birlikte kalkınmayı sürdürülebilir kılmak gerektiğini söylüyor."

100. yıla 27 milyon fidan

Hükümetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir ağaçlandırma seferberliği yaptığını anlatan Şahin, şu görüşlerini paylaştı:

"Biz bu seferberliğin içindeyiz ama biz kendimiz, kendi şehrimizden sorumluyuz. 2 milyon bize emanet. Biz Sayın Valimizle birlikte Orman Genel Müdürümüze gittiğimizde dedik ki 'Hemen Gaziantep'in düşman işgalinden kuruluşunun 100. yılına da çok yakışacak 27 milyon fidan dikmek istiyoruz.' Genel Müdürümüz, 'Başkanım hiçbir fidan sorunu yok. Ne kadar fidan istiyorsanız biz onu vereceğiz.' dedi."

Kampanyanın çok iyi koordine edilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Bu şehirde yeşil Gaziantep'i her bir evde duyulur şekilde ve yönetilir hale dönüştürebilmemiz gerekiyor. Ben bu meseleyi çok önemsiyorum. Bütün paydaşlarımızın emrinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. kişi başına düşen yeşil alanı 12 metrekareye çıkardığımız zaman biz bunu başarmış olacağız. Fidan dikme sezonu yaklaştı. Gaziantep Kent Konseyi başkanımızın başkanlığında her hafta sonu bir yerde yeni bir ormanı inşa edelim. Kurumlarımız buna hazır, sivil toplum buna hazır. Her kurum kendi çalışanıyla hazır. Milli Eğitim... 600 bin öğrenci var bu memlekette. Her fidanımızı yeni bir fidanla birleştirsek bu yeni bir orman demek." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Gaziantep Kent Konseyi'nin kadın, gençlik ve öğrenci meclisleri de katıldı.

Kaynak: AA