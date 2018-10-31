Gaziantep'te "Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu"

Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu" düzenlendi.

Şehitkamil Sosyal Hizmet Müdürü Psikolog Ferdi Bozkurt, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, bağımlılığın kişinin kendisinde bittiğini, toplumsal bir sorun olduğunu, bağımlılıkla mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından ortak bilinç ve dayanışma içerisinde yapılması gerektiğini belirtti.

Madde kullanımına başlamada yaygın olarak gözlenen beş risk faktörü hakkında katılımcıları bilgilendiren Madde Bağımlılığı Formatörü Tuğba Uçar ise risk faktörlerinin bireysel, akran, aile, okul ve çevresel faktörler olduğunu ifade etti.

Uçar, bağımlılığı engellemenin her şeyden önce kişinin elinde olduğunu dile getirerek "'Hayır diyebilmek korunmak için çok önemli. Maddeye başlamak çözüm değil, bilakis çözümsüzlüktür. Mücadele programları ve koruyucu önleyici faktörler geliştirilerek ön plana çıkarılmalı. Risk faktörleri engellenmeli veya azaltılmalıdır. Gençler bağımlı değil, bağımsız olmalı." dedi.

Gaziantep Yeşilay Cemiyeti Başkanı Fatih Tamer de bağımlılıkla mücadelenin bir insan hakkı mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Kimsenin kendi kendine ya da başkasına zarar verme hakkı yoktur. Can, mal, akıl, nesil ve din korunması gereken 5 temel unsurdur. Bağımlılıklar tümüne yönelik bir tehdit içerir. Bağımlılık herkesin dertlenmesi gereken bir problemdir. Topyekün mücadeleyle ancak azaltılabilir, engellenebilir." diye konuştu.

Sunumunda bağımlılığın psikososyal boyutunu ele alan Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinden Şengül Şahin ise bağımlılıkla mücadelede Sağlık Bakanlığının hizmetlerini anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Uzkar da, "Polisin Uyuşturucu ile Mücadeledeki Rolü" konulu sunumunda ise "İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası" çerçevesinde yerel yönetimlerin ve toplumun uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının artırılması faaliyetleri çerçevesinde "Narkorehber" eğitimlerinin verildiğini belirtti.

Bu eğitimlerle vatandaşlara uyuşturucuyla niçin ve nasıl mücadele edilmesi gerektiği yetisi kazandırılarak, sivil gözetimin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Uzkar, "Uyuşturucuyla mücadelede bir kişinin hayatını kurtarmakla aslında birçok insanın hayatını kurtarmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.