Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

26.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:16
Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 7 ayrı bağ evinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıkların zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin 12 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Zanlıların çaldıkları bazı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Hande Erçel Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Ali Şansalan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 16:22:25. #1.14#
title