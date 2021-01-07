Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

07.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:10
Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bağ evlerinde farklı zamanlarda meydana gelen 18 hırsızlığın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 6 kişi olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 6 zanlının ikametlerinde, çalıntı olduğu belirlenen muhtelif ev eşyaları, 2 bin 500 lira para ile hırsızlıkta kullandıkları çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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