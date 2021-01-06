Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
06.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:12
Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bağ evlerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıkların zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.K, E.Ç. ve H.Y. olduğunu belirledi.
Adreslerinde gözaltına alınan ve 28 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak