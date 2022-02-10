Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey İlçesi Sarısalkım Mahallesi'nde bulunan bağ evlerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen ve adreslerindeki çok sayıda hırsızlık malzemesiyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haberler

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