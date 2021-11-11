Gaziantep'te bağ evinden hırsızlıkla ilgili 3 zanlı tutuklandı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te bir bağ evindeki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir bağ evindeki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Körkün Mahallesi'nde bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan araştırmanın ardında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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