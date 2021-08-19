Gaziantep'te bağ evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bağ evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te bağ evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir bağ evinden para kasasının çalındığı bilgisine ulaştı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan zanlılardan birinin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 6 bin avro para ele geçirildi. Gerekli işlemlerin ardından söz konusu para sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak