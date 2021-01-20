Gaziantep'te bağ evinde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı
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Gaziantep'te bağ evinde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı

20.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:42
Gaziantep'te bağ evinde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı

Gaziantep'te bir bağ evinde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te bir bağ evinde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Küçükkızılıhisar Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinin kumarhaneye dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 17 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden A.T "kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Diğer 16 kişiye ise kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlal etmekten 35 bin 776 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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