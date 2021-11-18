Gaziantep'te bağ bozumunun ardından pekmez üretimi başladı

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bağ bozumunun ardından geleneksel yöntemlerle pekmez kaynatılmaya başlandı.

İlçede 50 bin dekarda üretilen ve hasadı yapılan üzüm, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüşüyor.

Üzüm yetiştiriciliği yapan birçok aile, kış için kendi yiyeceklerini ayırıyor ayrıca ürün fazlasını da satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, bölgede 150 ila 180 ton arası pekmez üretildiğini, bunun da ilçe ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede Antep karası, hatun parmağı, kardinal ve sultani cinsi üzümlerin hasadının tamamlandığını aktaran Köse, bağ bozumu sonrasında geriye kalanların bir kısmının kuru üzüm bir kısmı ise pekmezlik olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Pekmezin odun ateşinde saatlerce kaynatılarak yapıldığını ifade eden Köse, kilogramının da 20-25 liradan satıldığını aktardı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet