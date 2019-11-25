Gaziantep'te baca temizlerken düşen kadın öldü
Haberler » Güncel » Gaziantep'te baca temizlerken düşen kadın öldü - Haber

Gaziantep'te baca temizlerken düşen kadın öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evinin bacasını temizlemeye çalışırken düşen kadın hayatını kaybetti.

25.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:58
Gaziantep'te baca temizlerken düşen kadın öldü

'in İslahiye ilçesinde evinin bacasını temizlemeye çalışırken düşen kadın hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, 'nde baca temizliği yapmak için tek katlı evin damına çıkan 56 yaşındaki Nevin Kaya, üzerine bastığı briketin devrilmesi sonucu damdan düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaya'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et