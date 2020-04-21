Gaziantep'te babasının darbettiği kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi Gaziantep'te babasının darbettiği kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te babasının darbettiği kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 16 Nisan'da babası tarafından darbedilen 11 yaşındaki C.A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

M.A'nın, bir süre önce şiddet uyguladığı ileri sürülen eşinin kaçtığı ve kendisinin ise 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA