Gaziantep'te babasını öldüren firari zanlı arazide yakalandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı babasını öldürdükten sonra kaçan firari zanlı arazide yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı babasını öldürdükten sonra kaçan firari zanlı arazide yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos'ta babasını silahla öldürdükten sonra kaçan Ferhat B'nin (25) yakalanması için çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlının Akçakent Mahallesi'nde arazide saklandığını tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Ferhat B'yi saklandığı alanda yakaladı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Belkıs Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta Ferhat B, tartıştığı babası Mehmet B'ye (52) tabancayla ateş etmişti.

Yaralanan Mehmet B, sevk edildiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu