Gaziantep'te Aylık 12 Milyon Yolcu Taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi, gelişen ve artan nüfus yoğunluğuna göre yeni ulaşım projelerini de aksatmıyor.

Otobüs ve tramvay işletmeciliğinde 'GaziantepKart'ile daha ucuz ve konforlu bir hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, 2 milyonluk şehir nüfusunun dağılımına göre aylık 12 milyon nüfusu şehrin bir başında diğer başına taşıyor.

Ulaşımın yüzde 15'lik kısmını tramvayla, yüzde 15'lik kısmını belediye otobüsle (turuncu otobüs), yüzde 20'lik kısmını özel halk otobüsü (mavi otobüs), yüzde 50'lik kısmını ise minibüslerle (sarı otobüsler) yapıyor.

Kısa zamanda hızlı tren ve metro ile ulaşımda çeşitliliği arttırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yeni mahalle olan (köy) yerleşim birimlerine de otobüs seferleri yapıyor.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMİ VATANDAŞIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Hızla gelişen ve büyüyen dünyadaki hızlı teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir ve akıllı ulaşım çerçevesinde hareket ederek birçok yenilik yaptı.

Özellikle elektronik kart sistemine geçildikten sonra vatandaşların ulaşımını kolaylaştıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ülkemize ve dünyada kullanılan tüm temassız kredi kartları ile biniş sistem geçişini Gaziantep'te hayata geçirdi. Bu doğrultuda otobüs ve tramvaylara akıllı cep telefonları ile binişler dahi yapılabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kart sistemine geçildikten sonra vatandaşlara sağlanan kolaylıkları şöyle sıraladılar:

"Vatandaşlarımız evinden herhangi bir yere gitmeden internetten veya cep telefonlarından toplu taşıma araçları için "GaziantepKart"ına para yükleyebiliyor. "Otobüsüm Nerede ve Nasıl Giderim" uygulaması ile vatandaşlarımız gitmek istedikleri yere planlama yapabiliyor.Yeni sistemde akıllı duraklar devreye girdi. Yeni kart dolum otomatları iki katına çıkartıldı. Vatandaşlarımız isterlerse kartta kalan paranın miktarını internetten öğrenebiliyor. Vatandaşlarımız toplu ulaşımı kullanan çocuklarının ne zaman otobüse bindiğini ve ne kadar bakiyesi olduğunu öğrenebiliyor. Otobüslerde yasalara aykırı herhangi bir olumsuzluk olduğunda şoför panik botununa basarak merkeze haber verebiliyor. Özel halk otobüsü esnafı da kendi otobüslerinin biniş bilgilerine daha detaylı ulaşabiliyor."