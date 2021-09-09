GAZİANTEP - Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
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GAZİANTEP - Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ömer A. yönetimindeki 27 RU 598 plakalı otomobil, Maraşel Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.

GAZİANTEP - Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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