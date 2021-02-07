Gaziantep'te ayakkabısında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te ayakkabısında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

07.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:08
Gaziantep'te ayakkabısında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te ayakkabısında uyuşturucu taşıdığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te ayakkabısında uyuşturucu taşıdığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde M.K'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "Çevik" ile yaptığı aramada, zanlının spor ayakkabısının altına gizlenmiş 87 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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