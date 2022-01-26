Gaziantep'te ayağı kırılan hastayı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtardı - Haberler
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Gaziantep'te ayağı kırılan hastayı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtardı

Gaziantep'te ayağı kırılan hastayı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtardı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle evinden çıkamayan hastanın yardımına Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yetişti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle evinden çıkamayan hastanın yardımına Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yetişti.

İslahiye'nin Yeniceli köyünde oturan 75 yaşındaki Saniye Aslan'ın düşmesi sonucu ayağı kırıldı. Aslan'ın yakınları, İslahiye 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, kar nedeniyle köye giriş yapamayınca, durum bölgedeki Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine iletildi.

Ekipler, arazi aracıyla Aslan'ı evinden alarak Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Tahtalıkaradut köyünde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Aslan, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'te ayağı kırılan hastayı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtardı

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep, Kilis, kar, Güncel, Haber

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