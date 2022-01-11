GAZİANTEP - Av tüfeğiyle oynayan çocuğun kazara vurduğu kardeşi defnedildi
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te, av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu 5 yaşındaki kardeşi toprağa verildi.
ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu 5 yaşındaki kardeşi toprağa verildi.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi'nde dün 12 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oynarken kazara vurduğu 5 yaşındaki kardeşi Medine Y'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Medine Y'nin cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü.
Cenaze töreninde anne Sevgi ve baba Şerif Y. kızlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Kılınan namazın ardından küçük kızın cenazesi toprağa verildi.