Gaziantep'te av tüfeğiyle gasp yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te av tüfeğiyle gasp yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

17.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:24
Gaziantep'te av tüfeğiyle gasp yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde 3 kişiyi av tüfeğiyle gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde 3 kişiyi av tüfeğiyle gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Belkıs, Kahvelipınar ve Yeşilevler mahallelerinde yaşanan gasp olaylarının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde, zanlının motosiklet üzerinden bir kişiye av tüfeğiyle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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