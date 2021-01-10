Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı

10.01.2021 10:36 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:45
Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, PTT ve ATM'den para çekmek isteyen vatandaşları dolandıran, otomobilden hırsızlık yaparak 7 ayrı suça karışan ve kameradan tespit edilen şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, PTT ve ATM'den para çekmek isteyen vatandaşları dolandıran, otomobilden hırsızlık yaparak 7 ayrı suça karışan ve kameradan tespit edilen şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 5 kişinin dolandırıcılık, 1 kişinin de otomobilden hırsızlık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonunda PTT ve ATM önünde para çekme ve gönderme işlemi yapan vatandaşlara yardım ettiği sırada, paraları kendi hesabına gönderdiği ve bir otomobilden hırsızlık yaptığı öğrenilen şüpheliyi belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan ismi açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

 


Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HABERCI: PEKI BU DOLANDIRICILARIN KASPETTIKLERI MAL MULK PARA KIYMETLI ESYALARI DOLANDIRILANLAR NASIL GERI ALACAKLAR DOLANDIRICININ ES DOST VE AKRABALARININ MAL VARLIKLARI AYNI TARIHLERDE ARASTIRILMALI BIR KISMININ KI BELKI KURTULUR HEPSINI BU HIRSIZ BITIREMEZ DIYE DUSUNUYORUM
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