Atıl tesis kadınların eliyle çalışmaya başlayacak

Gaziantep'te hazırlanan "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"yle atıl durumdaki tesis, kadınların biber üretimiyle yeniden faaliyete geçecek.

Gaziantep'te hazırlanan "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"yle atıl durumdaki tesis, kadınların biber üretimiyle yeniden faaliyete geçecek.

Nurdağı Belediyesi öncülüğünde ve İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) destekleriyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nurdağı Ziraat Odası, İŞKUR İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciği iş birliğinde, ilçedeki biberin işlenerek değerlendirilmesi ve kadınların istihdam edilmesi amacıyla "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi" hazırladı.

Proje çerçevesinde ilçede tahsil edilecek 150 dekar arazide kadınların yetiştirdiği biberler, ilçede atıl durumda olan fabrikanın yeniden işler hale getirilmesiyle burada pul biber ve salçaya dönüştürülecek.

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması hedeflenen proje kapsamında, eğitim verilecek 75'i kadın 80 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

"Hızlı ve nitelikli şekilde pazarlamayı başaracağız"

İKA toplantı salonunda gerçekleştirilen projenin protokol töreninde konuşan İKA Genel Sekreteri Burhan Yılmaz, bölgedeki kırsal ve yerel kalkınmayı desteklemek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İlçede günde 2 ton biber işleme ve salça üretim tesisinin kurulacağını ifade eden Yılmaz, "Projemizin en önemli özelliği hedef kitlesinin kadın üreticilerimizin olması. 75'i kadın olmak üzere 80 kişiye eğitimler verilecektir." dedi.

Yılmaz, projenin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını da belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla Nurdağı ilçesinin kendi organik üretimi olan biberi ikinci bir üretimi yapılarak, onu paketleyip, işleyip market zincilerine ile iç piyasaya hızlı ve nitelikli şekilde pazarlamayı başaracağız. Dolayısıyla hem yerel kalkınmayı sağlamış olacağız hem de Nurdağı'nın üretim kapasitesini ortaya koymaktır. "

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise her zaman olduğu gibi sosyal girişimcilik çalışmalarını kadın istihdamını ön planda tutarak yaptıklarını dile getirdi.

Kentte kırmızı biberinin ana ekim alanın daha çok Nurdağı bölgesi olduğu bilgisini paylaşan Kavak, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle proje kapsamında salçalık kırmızı biberin ekimini üniversite arazisinde yapıp, ilçede kuracağımız işletmede ürünü marka haline getirerek, tüketicilere hijyenik hem de kaliteli ürün sunmayı hedeflenmekteyiz. Bu projede önemli hususları ise 75'şi kadın 80 kişinin istihdam edilmesi ve bununla beraber bu gibi tesislerin ilçede açılmasına örnek olmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir