Gaziantep'te atıl kalan 11 katlı otelin otoparkı çöktü

GAZİANTEP'te atıl haldeki 11 katlı otelin otopark bölümü çöktü.

Mücahitler Mahallesi'nde uzun süredir kullanılmayan 11 katlı otelin otopark bölümü öğle saatlerinde çöktü. İhbarın ardından bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, göçük altında kimsenin kalmadığını belirledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.