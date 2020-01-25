Gaziantep'te "Atatürk Yol Koşusu" düzenlendi
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Gaziantep'te "Atatürk Yol Koşusu" düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla, "Atatürk Yol Koşusu" düzenlendi.

25.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:34
Gaziantep'te

Gazi 'ün 'e gelişinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla, "Atatürk Yol Koşusu" düzenlendi.

'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Spor İl Müdürlüğü'nce ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi şehre gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen koşuda, 200 sporcu mücadele etti.

Anadolu Lisesi önünden başlayan koşu, Fevzi Çakmak Bulvarı ve Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'ndan geçilerek, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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