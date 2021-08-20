Gaziantep'te aşure dağıtımı başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği aşure ikramına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği aşure ikramına başladı. İnsan kalabalığının yüksek olduğu cami önleri başta olmak üzere belirlenen noktalarda 25 bin kişiye aşure dağıtılacak.

Hazreti Adem'in yeryüzüne indiği ay, Hazreti Nuh'un denizden karaya çıktığı ve Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün olarak bilinen Muharrem'i unutmayan Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentin muhtelif yerlerinde aşure ikramına başladı. Şehirde vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği mekanlar ve cami önlerinde kurulan çadırlarda 25 bin aşurenin dağıtımı yapılacak.

Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, her yıl Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını hatırlatarak, "Geleneğimizi sürdürüyoruz. Şehrin farklı noktalarında; cami önlerinde, yoğunluğun yüksek olduğu bölgelerde 25 bin civarında aşure vatandaşlara dağıtıyoruz. Muharrem bizim inancımızda kutsal bir ay. Aynı zamanda acıların ayı. Bu vesileyle tabi ki Muharrem ayının birlik ve beraberliğe vesile olmasını diliyoruz. Özellikle salgının insanlık üzerinden kalkmasını bu mübarek ayda Allah'tan diliyorum. Başta Hz. Hüseyin olmak üzere bugüne kadar vatanı için toprağı için şehit olan insanlarımızı minnetle yad ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte İslam ümmeti açısından birlik ve beraberlik giderek çok daha kuvvetli bir hal alır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı