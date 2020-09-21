Gaziantep'te "Askıda Tablet" kampanyası başlatıldı
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Gaziantep'te "Askıda Tablet" kampanyası başlatıldı

Gaziantep Valiliği öncülüğünde, "Kalbe Dokun Gönül Kazan" sloganıyla "Askıda Tablet" kampanyası başlatıldı.

Gaziantep'te
21.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:35

Gaziantep Valiliği öncülüğünde, "Kalbe Dokun Gönül Kazan" sloganıyla "Askıda Tablet" kampanyası başlatıldı.

Valilik binasında düzenlenen tanıtım programında konuşan Vali Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin uzaktan eğitim aldıklarını hatırlattı.

Uzaktan eğitimde anlatılan dersleri takip etmek için tablet ve internete ihtiyaç olduğunu belirten Gül, kentte tablet ve interneti olmayan çocuklar bulunduğunu ve amaçlarının bunlara ulaşmak olduğunu belirtti.

Kent genelinde yaklaşık 630 bin öğrenci olduğunu dile getiren Vali Gül, "Bunların içinde tablet ve internete ihtiyacı olan 100 bin civarında kardeşimizin olduğunu gördük." dedi.

Öğrencilerin uzaktan eğitimden daha verimli faydalanmaları için "Askıda Tablet" kampanyası başlattıklarını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Kampanyaya bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız, Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kurumsal hesabına bağışta bulunabilirler. Yaklaşık 100 bin tablete ihtiyacımız var. Bu tabletlerin 4 aylık interneti olacak. Bu tabletlerin 60 bininden 20 bini Büyükşehir Belediyemiz, 20 bini Şahinbey Belediyesi, 10 bini Şehitkamil Belediyesi ve 10 bini Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Geri kalan 40 bin tablet için vatandaşlarımızın desteğe ihtiyacımız var. 1 tablet ve 4 aylık interneti için yaklaşık 1000 lira maliyet öngörüyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise söz konusu kampanyaya maddi ve manevi olarak destekte bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerin tablet ihtiyacı için kentin adeta tek vücut olduğunu ifade eden Şahin, "Bu kampanya çok önemli. Biz Büyükşehir ailesi olarak bu kampanyaya 20 bin tabletle katılacağımızı beyan ediyoruz. Bütün halkımızı bu kampanyaya davet ediyoruz. Tabletsiz çocuğumuz kalmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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