Gaziantep'te askıda ekmek kampanyası

İslahiye ilçesinde bir fırın işletmecisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayırsever vatandaşların desteğiyle askıda ekmek kampanyası başlattı.

İslahiye ilçesinde bir fırın işletmecisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayırsever vatandaşların desteğiyle askıda ekmek kampanyası başlattı.

İlçede 25 yıldır fırın işletmeciliği yapan Hasan Pamuk (48) Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan askıda ekmek uygulamasını başlattı.

Ramazan ile birlikte ortalama 150 aile için günde 260 ekmek askıya konulduğunu belirten Pamuk, amacının koronavirüs tedbirleri nedeniyle işini kaybedenlerle evine ekmek almakta güçlük çeken fakir ve yoksul ailelere ulaşmak olduğunu ifade etti.

Pamuk, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların da dilediği kadar ekmeği sandığa koyduğunu, isteyen vatandaşların da istediği kadar ekmeği aldığını kaydetti.

Vatandaşlar da kampanyanın memnuniyet verici olduğunu, kampanyayı desteklediklerini belirtti.

Kaynak: AA